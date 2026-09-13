Ehe-Aus nach 20 Jahren bei „Reacher“-Star Ritchson

„Nichts kann schmälern, was diese Jahre für uns bedeutet haben – oder die Liebe und den Respekt, die wir immer füreinander empfinden werden.“ Das größte Geschenk, dass sie einander und ihren Kindern nun machen könnten, sei „Freundschaft, Nachsicht und die Verpflichtung, die bestmöglichen Co-Eltern zu werden“.