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Ehe-Aus nach 20 Jahren bei „Reacher“-Star Ritchson

Society International
13.09.2026 13:38
Catherina und Ritchson mit ihren drei Söhnen im Juli 2026
Catherina und Ritchson mit ihren drei Söhnen im Juli 2026(Bild: AFP/2026 Getty Images)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach 20 Jahren Ehe haben sich „Reacher“-Star Alan Ritchson und seine Frau Catherine getrennt. Berichten zufolge soll der Schauspieler schon im Dezember die Scheidung eingereicht haben.

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In einem gemeinsamen Post auf Instagram verkündeten Alan und Catherine Ritchson die Entscheidung, ihre Ehe zu beenden. „Wir sind zusammen erwachsen geworden. Wir haben gemeinsam ein Leben und eine Familie aufgebaut“, heißt es darin. Ihre drei Söhne würden immer Mittelpunkt ihrer Welt bleiben.

Auf Instagram haben Alan und Catherine Ritchson ihr Ehe-Aus verkündet:

„Nichts kann schmälern, was diese Jahre für uns bedeutet haben – oder die Liebe und den Respekt, die wir immer füreinander empfinden werden.“ Das größte Geschenk, dass sie einander und ihren Kindern nun machen könnten, sei „Freundschaft, Nachsicht und die Verpflichtung, die bestmöglichen Co-Eltern zu werden“.

Scheidung vor Monaten eingereicht
Schon im Dezember soll Alan Ritchson die Scheidung eingereicht haben, wie das US-Portal TMZ unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet. Im März sollen sich die beiden wieder versöhnt haben, doch jetzt scheint die Entscheidung endgültig.

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Ritchson spielt unter anderem die Hauptrolle des Jack Reacher in der gleichnamigen Serie „Reacher“. Zudem ist er unter anderem durch „War Machine“ (2026) und „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ (2024) bekannt. Auch in „Fast & Furious 10“ (2023) war er zu sehen.

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