„Wir schrien nur noch, er soll stehen bleiben“

Mit 150 km/h duchs Ortsgebiet

Im Ortsgebiet Saaß wurde mit annähernd gleichbleibender Geschwindigkeit auf über 300 Meter eine Geschwindigkeit von 150 km/h gemessen; dabei vergrößerte sich aber der Abstand vom flüchtigen Pkw zum Streifenwagen noch. Bei der Flucht kollidierte der BMW kurz vor der Ortschaft Saaß auch mit einem Reh. Kurz nach der Ortschaft Aschach gab der Lenker den Fluchtversuch auf und hielt an.