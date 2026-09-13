Zieglergasse: Mann droht Gastronom mit Umbringen

Ein Streit in einem Lokal in der Zieglergasse ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eskaliert. Ein junger Mann zerbrach ein Weinglas und drohte dem Gastronomen mit dem Umbringen.
In einem Gastronomiebetrieb in der Zieglergasse kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen und dem Gastronomen. Später soll sich ein 21-jähriger Mann besonders aggressiv verhalten, ein Weinglas zerbrochen und mit dem abgebrochenen Glas in Richtung des Gastronomen gegangen sein.
Morddrohung gegenüber dem Gastronomen
Dabei soll er ihm mehrfach mit dem Umbringen gedroht haben. Der Tatverdächtige konnte von zwei Begleitern zurückgehalten werden. Zeugen bestätigten den Vorfall, zudem zeichnete eine Videoüberwachung alles auf. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen.
Gäste hatten Konsumation nicht bezahlt
Später stellte sich außerdem heraus, dass drei Gäste ihre Rechnung nicht bezahlt hatten. Gegen sie wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Betrugs erstattet. Der 21-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Er zeigte sich nicht geständig. Weitere Ermittlungen dauern an.
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