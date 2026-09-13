Zieglergasse: Mann droht Gastronom mit Umbringen

Gäste hatten Konsumation nicht bezahlt

Später stellte sich außerdem heraus, dass drei Gäste ihre Rechnung nicht bezahlt hatten. Gegen sie wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Betrugs erstattet. Der 21-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Er zeigte sich nicht geständig. Weitere Ermittlungen dauern an.