Obsorgestreit: Rückkehr zur Mama zeichnet sich ab

Wunsch nach Familienhelfer

In seinem Umfeld seien viele gegen ihn gewesen und hätten ihn bei Vorfällen zum Sündenbock gemacht – für Taten, die für seine Mutter unvorstellbar waren. Bewusst ist der Frau, dass er nachts unerlaubt mit einer Jugendgruppe unterwegs gewesen ist. Für ihn wünscht sie sich einen Familienhelfer, der „ihm wieder mehr Lebensfreude gibt“. Ihr ältester Sohn sei aufgrund der Situation und der Vorwürfe gegen den Bruder zwei Monate nicht in der Schule gewesen.