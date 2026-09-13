Obsorgestreit: Rückkehr zur Mama zeichnet sich ab

Im Obsorgestreit einer Mutter aus Korneuburg (NÖ) zeigen sich erste positive Zeichen. Ihre drei Söhne könnten schon bald zu ihr zurückkommen. Das jüngste Kind darf sie zumindest zweimal pro Woche sehen, einmal sogar mit Übernachtung. Und: Das Gericht bestellt eine neue Gutachterin.
Bei Baby James dürfen sich die Eltern bereits über ein Happy End freuen – ihr Sohn ist wieder daheim. Auch bei Renate H. (Name geändert) aus Korneuburg könnten schon bald alle drei Buben wieder ganz bei ihr sein (die „Krone“ berichtete). „Mein Ältester trat in den Hungerstreik, als er nicht bei mir war. Jetzt darf er zurück. Und auch beim mittleren Sohn hoffe ich“, so die Mutter.
Wunsch nach Familienhelfer
In seinem Umfeld seien viele gegen ihn gewesen und hätten ihn bei Vorfällen zum Sündenbock gemacht – für Taten, die für seine Mutter unvorstellbar waren. Bewusst ist der Frau, dass er nachts unerlaubt mit einer Jugendgruppe unterwegs gewesen ist. Für ihn wünscht sie sich einen Familienhelfer, der „ihm wieder mehr Lebensfreude gibt“. Ihr ältester Sohn sei aufgrund der Situation und der Vorwürfe gegen den Bruder zwei Monate nicht in der Schule gewesen.
Vorläufige einvernehmliche Vereinbarung
Und auch im Falle des Jüngsten konnte laut Rechtsanwältin Julia Tesch-Kohlbacher „vorläufig eine einvernehmliche Vereinbarung mit dem Vater und der Behörde geschlossen werden. Die Obsorge bleibt vorerst zwischen den Eltern aufrecht.“ Das Gericht hat nun eine neue Gutachterin bestellt.
Renate H. spricht von einer „illegalen Kindsabnahme aufgrund von Neid und Lügen über mich“. Nun freut sie sich, dass sie den Kleinsten zumindest zweimal pro Woche unbegleitet sehen darf.
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