„Team Vorarlberg“ holt sich das historische Double

Team-Titel verteidigt

Auch in der Teamwertung durften die Vorarlberger am Ende wie im Vorjahr jubeln – auch wenn es vor dem Finale nochmals knapp geworden war, die „Hrinkow Advarics“-Equipe bis auf drei Zähler an das Team von Sportdirektor Paul Renger herangerückt war. Doch der hatte seinen Jungs fürs Finale einmal mehr eine perfekte Taktik zurechtgelegt, die am Ende dazuführte, dass Hofbauer, Colin Stüssi und Co, ihren Vorsprung wieder auf acht Punkte ausbauen und ihre Krone verteidigen konnten. „Es war heute wirklich ein brutaler Schlagabtausch, aber am Ende hatten wir das bessere Ende für uns“, freute sich Renger, der in seiner zweiten Saison bei den Rankler das historische Double maßgeblich mitverantwortete.