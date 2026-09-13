Trotz Mega-Saison droht Überraschungsduo das Aus

„Natürlich hätten wir gerne noch einen dritten Satz gespielt“, gestand Julia Fussenegger, nachdem mit ihrer Partnerin Adrianna „Ada“ Grzybek bei den Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften in Kitzbühel im Viertelfinale ausgeschieden war. Gegen das an Nummer zwei gesetzten Duo Rabitsch/Shkarupa musste man sich mit 12:21, 20:22 geschlagen geben, war allerdings alles andere als chancenlos. „Wir waren ja im zweiten Satz 16:14 voran, hatten die Chance aufs 17:14 und bei 20:19 sogar einen Satzball...“