Trotz Mega-Saison droht Überraschungsduo das Aus

Aus dem Traum von einer Partie am Center Court im Kitzbüheler Tennisstadion wurden am Ende für Adrianna Gryzbek und Julia Fussenegger drei Spiele und Rang fünf bei den Staatsmeisterschaften. Der krönende Abschluss einer sensationellen Saison. Doch ob der Höhenflug des Ländle-Duos im kommenden Sommer weitergeht, steht völlig in den Sternen.
„Natürlich hätten wir gerne noch einen dritten Satz gespielt“, gestand Julia Fussenegger, nachdem mit ihrer Partnerin Adrianna „Ada“ Grzybek bei den Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften in Kitzbühel im Viertelfinale ausgeschieden war. Gegen das an Nummer zwei gesetzten Duo Rabitsch/Shkarupa musste man sich mit 12:21, 20:22 geschlagen geben, war allerdings alles andere als chancenlos. „Wir waren ja im zweiten Satz 16:14 voran, hatten die Chance aufs 17:14 und bei 20:19 sogar einen Satzball...“
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