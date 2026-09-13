Trainingslager abgebrochen: Sorgen um Sofia Goggia

Zahlreiche Erfolge in der Abfahrt

Goggia zählt vor allem in den Speeddisziplinen zu den stärksten Ski-Damen der Welt. Ihre größten Erfolge sind der Gewinn der Goldmedaille in der Abfahrt bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 sowie der viermalige Gewinn des Abfahrtsweltcups.