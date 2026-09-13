Trainingslager abgebrochen: Sorgen um Sofia Goggia

Sorgen um Sofia Goggia: Wie der italienische Verband am Samstag bekannt gab, musste der Skistar das Trainingslager im argentinischen Ushuaia abbrechen.
Die 33-jährige Italienerin klagte während der Vorbereitung in Argentinien über Unwohlsein und trat deshalb früher als geplant die Heimreise an. Genauere Informationen gibt es bislang nicht.
„In Absprache mit der medizinischen Kommission der FISI unter dem Vorsitz von Dr. Andrea Panzeri hat Goggia beschlossen, nach Italien zurückzukehren, um sich in den nächsten Tagen den erforderlichen Untersuchungen zu unterziehen“, vermeldete der italienische Skiverband.
Zahlreiche Erfolge in der Abfahrt
Goggia zählt vor allem in den Speeddisziplinen zu den stärksten Ski-Damen der Welt. Ihre größten Erfolge sind der Gewinn der Goldmedaille in der Abfahrt bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 sowie der viermalige Gewinn des Abfahrtsweltcups.
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