Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasanter denn je. Doch der Fortschritt weckt Ängste: Selbst Entwickler wie OpenAI, Anthropic und SpaceXAI pochen mittlerweile vehement auf verbindliche staatliche Sicherheitsstandards oder gar vorübergehende Entwicklungsstopps. Unsere Frage des Tages vom 13. September lautet daher: „Soll der Einsatz von KI reglementiert werden?“
Wo muss die Politik bei Künstlicher Intelligenz klare Grenzen ziehen, bevor uns die Kontrolle entgleitet? Macht Ihnen das Tempo Angst, oder überwiegen für Sie die praktischen Vorteile beim täglichen Einsatz? Wie oft verwenden Sie selbst Künstliche Intelligenz im Berufsumfeld oder im Alltag?
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