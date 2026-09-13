Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Soll der Einsatz von KI reglementiert werden?

Community
13.09.2026 14:24
ChatGPT, Claude, Gemini oder doch Grok: Die Auswahl an KI-Modellen ist mittlerweile enorm.
ChatGPT, Claude, Gemini oder doch Grok: Die Auswahl an KI-Modellen ist mittlerweile enorm.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasanter denn je. Doch der Fortschritt weckt Ängste: Selbst Entwickler wie OpenAI, Anthropic und SpaceXAI pochen mittlerweile vehement auf verbindliche staatliche Sicherheitsstandards oder gar vorübergehende Entwicklungsstopps. Unsere Frage des Tages vom 13. September lautet daher: „Soll der Einsatz von KI reglementiert werden?“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wo muss die Politik bei Künstlicher Intelligenz klare Grenzen ziehen, bevor uns die Kontrolle entgleitet? Macht Ihnen das Tempo Angst, oder überwiegen für Sie die praktischen Vorteile beim täglichen Einsatz? Wie oft verwenden Sie selbst Künstliche Intelligenz im Berufsumfeld oder im Alltag?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
13.09.2026 14:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-Frau: Nase gebrochen und auch Hund geprügelt
107.432 mal gelesen
Heile Ehefassade nach außen – dabei erlitt die Mutter (39) einer Tochter hinter dieser Türe in ...
Österreich
Horror-Ehemann legte vor Schwester Geständnis ab
105.975 mal gelesen
Auf diesem Wasserbett (rechts oben) fand die 39-Jährige einen grausamen Tod – ihr Ehemann sitzt ...
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
87.710 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1924 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1317 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1125 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Mehr Forum
Frage des Tages
Achtfach-Jackpot – spielen Sie Lotto?
Diskutieren Sie mit!
Spritpreis: Wo ziehen Sie die Grenze?
Frage des Tages
Haben Sie das Gefühl, dass Sie genug verdienen?
In Mariahilf
Können Sie für Bäume auf Parkplätze verzichten?
Frage des Tages
ORF-Konvent: Wird die Haushaltsabgabe billiger?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf