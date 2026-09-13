Protest gegen Rennen: Aktivisten klettern auf Kran

Anwohner sauer

Die Strecke „Madring“ wurde an der Messe in Madrid errichtet. Sie wird nach dem Grand Prix teilweise wieder zurückgebaut. Proteste gegen die Rückkehr der Motorsport-Königsklasse in die spanische Hauptstadt nach mehr vier Jahrzehnten gab es schon vorher. Anwohner kritisieren vor allem die Lärmbelastung und nutzten auch den Rennsonntag für friedliche Proteste vor der Strecke.