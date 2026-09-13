Autoabsturz: Fünf Insassen teils schwer verletzt!

Schrecklicher Unfall im Tiroler Oberland: Ein Pkw kam Samstagabend bei Tarrenz (Bezirk Imst) in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Waldstück ab. Der Wagen blieb schließlich auf dem Dach liegen. Alle fünf Insassen wurden verletzt, teils sogar schwer!