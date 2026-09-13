Autoabsturz: Fünf Insassen teils schwer verletzt!

Schrecklicher Unfall im Tiroler Oberland: Ein Pkw kam Samstagabend bei Tarrenz (Bezirk Imst) in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in ein angrenzendes Waldstück ab. Der Wagen blieb schließlich auf dem Dach liegen. Alle fünf Insassen wurden verletzt, teils sogar schwer!
Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr. Ein 24-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der Obtarrenzer Landesstraße unterwegs. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus. Der Pkw stürzte daraufhin ins angrenzende Waldstück und kam dort auf dem Dach zum Stillstand.
Auto war voll besetzt
Mit dem 24-jährigen Lenker befanden sich vier weitere Personen im Fahrzeug. Die Mitfahrer waren zwischen 15 und 18 Jahre alt. Bei dem Unfall wurden alle fünf Insassen verletzt, teilweise schwer.
Verletzte abtransportiert
Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Zams beziehungsweise in die Klinik Innsbruck gebracht.
Neben der Rettung und der Polizei waren auch die Feuerwehren Tarrenz und Imst vor Ort. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. Warum der Wagen in der Linkskurve von der Straße abkam, ist derzeit noch unklar.
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