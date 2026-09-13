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Kurz nach seinem 94.

Stronach bei saisonalem VIP-Treff von Alt-Minister

Adabei Österreich
13.09.2026 13:00
Michael Krüger mit Frank Stronach sowie Cindy und Ines
Michael Krüger mit Frank Stronach sowie Cindy und Ines(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es war ein kleiner, aber feiner Kreis, der sich am Freitagabend am Fontana-Areal in Oberwaltersdorf in Niederösterreich bei Michael Krüger (70) versammelte. 

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Kein Wunder, immerhin hatte der ehemalige Justizminister und heutige Top-Medienanwalt zu einem Get-together geladen, bei dem man gemeinsam den Sommer verabschieden wollte – was bei herbstlichen Temperaturen auch nicht so schwerfiel ....

Und da schau her, auch „Magna Man“ Frank Stronach gab sich dort gemeinsam mit seinen Begleiterinnen Cindy und Ines ein Stelldichein. Nicht nur, dass er einst das gesamte Fontana-Areal planen und bauen ließ, bestritt er erst vergangenen Sonntag seinen 94. Geburtstag und präsentierte sich rüstig, fit und gut aufgelegt.

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