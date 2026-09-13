Stronach bei saisonalem VIP-Treff von Alt-Minister

Und da schau her, auch „Magna Man“ Frank Stronach gab sich dort gemeinsam mit seinen Begleiterinnen Cindy und Ines ein Stelldichein. Nicht nur, dass er einst das gesamte Fontana-Areal planen und bauen ließ, bestritt er erst vergangenen Sonntag seinen 94. Geburtstag und präsentierte sich rüstig, fit und gut aufgelegt.