Stronach bei saisonalem VIP-Treff von Alt-Minister

Es war ein kleiner, aber feiner Kreis, der sich am Freitagabend am Fontana-Areal in Oberwaltersdorf in Niederösterreich bei Michael Krüger (70) versammelte.
Kein Wunder, immerhin hatte der ehemalige Justizminister und heutige Top-Medienanwalt zu einem Get-together geladen, bei dem man gemeinsam den Sommer verabschieden wollte – was bei herbstlichen Temperaturen auch nicht so schwerfiel ....
Und da schau her, auch „Magna Man“ Frank Stronach gab sich dort gemeinsam mit seinen Begleiterinnen Cindy und Ines ein Stelldichein. Nicht nur, dass er einst das gesamte Fontana-Areal planen und bauen ließ, bestritt er erst vergangenen Sonntag seinen 94. Geburtstag und präsentierte sich rüstig, fit und gut aufgelegt.
Unter den weiteren Gästen gesichtet: Alleskönnerin Marika Lichter, Entertainer Gregor Glanz oder Eventmacher Kurt Faist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.