Jetzt „flüchten“ auch die ÖSV-Techniker nach Chile

Perfekte Bedingungen in Chile

Doch die Schweizer Gletscher sind noch immer nicht für das ÖSV-Team befahrbar, weshalb nichts anderes übrig geblieben ist, als recht kurzfristig die Reise nach Chile anzutreten. Wobei: Strolz hatte bereits im Juli im Gespräch mit der „Krone“ gemeint, dass „die Zeit Ende September, Anfang Oktober ein bisschen schwierig ist“, was die Schneesituation angeht. In Chile finden die Slalom-Asse auf jeden Fall beste Bedingungen vor, der Anden-Staat an der südamerikanischen Westküste erlebte heuer deutlich stärkere Schneefälle, als in den vergangenen Jahren.