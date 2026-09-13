Jetzt „flüchten“ auch die ÖSV-Techniker nach Chile

Anders als die ÖSV-Abfahrer um Vincent Kriechmayr und die Allrounder um Marco Schwarz, die sich aktuell in Südamerika auf die neue Saison vorbereiten, wollten die rot-weiß-roten Slalom-Spezialisten für die Vorbereitung auf die WM-Saison eigentlich in Europa bleiben. Ein Plan, der nun über den Haufen geworfen werden musste.
Anstatt seinen 34. Geburtstag mit seiner Lebensgefährtin Sabrina und der Familie in Warth zu feiern, war Peking-Doppelolympiasieger Johannes Strolz am Samstag via Paris auf dem Weg nach Chile, wo der Vorarlberger am Sonntagmorgen um 8.20 Uhr sicher in der Hauptstadt Santiago landete. Dann ging es weiter in die nahegelegenen Anden. Dort wird sich die Slalom-Mannschaft von Coach Robert „Momo“ Füss in den nächsten Wochen auf die anstehende WM-Saison vorbereiten.
Fahrplan nach Levi
Geplant wäre eigentlich gewesen, dass sich Strolz, Olympia-Silbermedaillengewinner Fabio Gstrein, Michael Matt und Dominik Raschner im August und September auf den Schweizer Gletschern in Zermatt und Saas-Fee vorbereiten. Für Oktober ist in der ursprünglichen Planung ein Trainingskurs in der Skihalle von Oslo (Nor) vorgesehen, ehe man sich im Südtiroler Schnalstal und in Sölden den Feinschliff für den Saisonauftakt am 15. November im finnischen Levi holen will.
Perfekte Bedingungen in Chile
Doch die Schweizer Gletscher sind noch immer nicht für das ÖSV-Team befahrbar, weshalb nichts anderes übrig geblieben ist, als recht kurzfristig die Reise nach Chile anzutreten. Wobei: Strolz hatte bereits im Juli im Gespräch mit der „Krone“ gemeint, dass „die Zeit Ende September, Anfang Oktober ein bisschen schwierig ist“, was die Schneesituation angeht. In Chile finden die Slalom-Asse auf jeden Fall beste Bedingungen vor, der Anden-Staat an der südamerikanischen Westküste erlebte heuer deutlich stärkere Schneefälle, als in den vergangenen Jahren.
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