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Spendenaktion läuft

Einfamilienhaus brennt komplett aus, Hund überlebt

Steiermark
13.09.2026 11:23
Die traurigen Überreste des Hauses in der Nähe des Fohnsdorfer Freibads
Die traurigen Überreste des Hauses in der Nähe des Fohnsdorfer Freibads(Bild: FF Fohnsdorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Verheerende Schäden hat am Samstag der Brand eines Einfamilienhauses im obersteirischen Fohnsdorf angerichtet. Personen wurden zum Glück nicht verletzt, ein zunächst vermisster Hund konnte nach bangen Stunden wohlauf gefunden werden. Für die betroffene Familie wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

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Die Bilder lassen einem den Atem stocken. Vom Haus in der Nähe des Freibads sind nur noch Gerippe übrig. Samstagmittag brach das Inferno aus, bald war eine dichte Rauchsäule über Fohnsdorf zu sehen. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt keine Personen im Haus – allerdings der Familienhund, von dem vorerst jede Spur fehlte.

Die Situation beim Eintreffen der Feuerwehren
Die Situation beim Eintreffen der Feuerwehren(Bild: FF Fohnsdorf)

Großeinsatz für 75 Helfer
Die alarmierten Feuerwehren bekämpften den Brand mit mehreren Löschleitungen und konnten so die nahe gelegenen Nachbarhäuser vor den Flammen schützen. Das Dachgeschoß wurde mittels Drehleiter gezielt abgelöscht, berichtet der Bereichsfeuerwehrverband Judenburg. Insgesamt waren sieben Feuerwehren aus der Region mit 18 Fahrzeugen und 75 Helfern im Einsatz, dazu die Polizei und der Rettungsdienst.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser verhindern.
Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser verhindern.(Bild: FF Fohnsdorf)

Kleines Wunder bei Nachlöscharbeiten
Als die größte Gefahr gebannt war, begab sich ein Atemschutztrupp zu Nachlöscharbeiten in die Brandruine – und fand den vermissten Hund lebend in den Trümmern. Er wurde der Familie übergeben, vor allem die drei Kinder waren angesichts des kleinen Wunders inmitten des Dramas überglücklich, wie Einsatzleiter Leo Temnitzer gegenüber der „Krone“ schildert.

Das Hündchen nach seiner Rettung
Das Hündchen nach seiner Rettung(Bild: FF Fohnsdorf)

Spendenaufruf vom Elternverein noch am selben Tag
Mit den Folgen des Brandgeschehens müssen die Betroffenen freilich dennoch zurechtkommen. Für sie wurde vom Elternverein Dietersdorf eine Sachspendenaktion gestartet. „Heute hat eine Familie aus unserer Gemeinde durch einen Brand ihr gesamtes Hab und Gut verloren“, heißt es in einem Aufruf auf Facebook, der noch am selben Tag gepostet wurde:

Kleidung, Hygieneartikel, Spielzeug
„Die Familie steht vor dem Nichts und benötigt dringend Unterstützung“, so der Appell. „Wir möchten euch bitten, mit Sachspenden zu helfen. Benötigt werden vor allem: Kleidung für Erwachsene und Kinder, alle Größen und Jahreszeiten, Bettwäsche, Handtücher, Hygieneartikel und Waschmittel. Spielzeug für die Kinder und alles, was im Alltag gebraucht wird.“ Die Gegenstände können im Arbeiterheim Fohnsdorf abgegeben werden.

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