Einfamilienhaus brennt komplett aus, Hund überlebt

Spendenaufruf vom Elternverein noch am selben Tag

Mit den Folgen des Brandgeschehens müssen die Betroffenen freilich dennoch zurechtkommen. Für sie wurde vom Elternverein Dietersdorf eine Sachspendenaktion gestartet. „Heute hat eine Familie aus unserer Gemeinde durch einen Brand ihr gesamtes Hab und Gut verloren“, heißt es in einem Aufruf auf Facebook, der noch am selben Tag gepostet wurde: