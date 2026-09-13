Staus zum Ferienende und Start der Nachsaison

Auf den Hauptreiserouten rollten auch am Sonntag die Blechlawinen. Grund dafür ist unter anderem das Ferienende in Tirol, weiteren west- und südösterreichischen Bundesländern sowie in Bayern und Baden-Württemberg. Viele Urlauber treten gleichzeitig die Heimreise an. Andere wiederum zieht es noch in der Nachsaison in Richtung Süden.