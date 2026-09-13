Staus zum Ferienende und Start der Nachsaison

Ferienende in Tirol, aber auch bei unseren Nachbarn in Bayern und Baden-Württemberg. Und andere, die keine (schulpflichtigen) Kinder haben, zieht es noch in den Süden. Der Reiseverkehr sorgte auch am Sonntag auf den Hauptrouten für Staus und Verzögerungen.
Auf den Hauptreiserouten rollten auch am Sonntag die Blechlawinen. Grund dafür ist unter anderem das Ferienende in Tirol, weiteren west- und südösterreichischen Bundesländern sowie in Bayern und Baden-Württemberg. Viele Urlauber treten gleichzeitig die Heimreise an. Andere wiederum zieht es noch in der Nachsaison in Richtung Süden.
Fernpass als klassischer Hotspot
Ein Hotspot war einmal mehr die B179 Fernpassstraße. Zwischen dem Grenztunnel Füssen und Nassereith kam es abschnittsweise immer wieder zu Staus und längeren Verzögerungen.
Dichter Reiseverkehr am Brenner
Auch auf der Brennerautobahn (A13) hieß es Stoßstange an Stoßstange, wie auf den Verkehrskameras der Asfinag zu sehen war. Urlauber brauchten abschnittsweise in beide Fahrtrichtungen viel Geduld – insbesondere in den Baustellenbereichen kam es zu Stauungen.
Staus auch an der Grenze
Einen Zeitverlust von teils mehr als 30 Minuten mussten Reisende auch beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) in Kauf nehmen. Grund sind die Grenzkontrollen bei der Ausreise aus Österreich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.