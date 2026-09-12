Ars Electronica Festival: Ein Nashorn im Turnsaal

Noch bis Sonntag läuft mitten in Linz das Medienfestival Ars Electronica. Besonders sehenswert ist der Festival Walk, der durch acht außergewöhnliche Ausstellungsorte führt. Startpunkt ist der OK-Platz, und ein Highlight ist das riesige Nashorn im Turnsaal des BRG Fadingerstraße.
Der OK-Platz in der Linzer Innenstadt ist heuer das Zentrum der Ars Electronica. Hier erhält man alle wichtigen Informationen zum größten Medienfestival Österreichs.
Von dort startet auch der Festival Walk, der erstmals angeboten wird. Dabei handelt es sich um einen Rundgang, den Interessierte entweder auf eigene Faust oder in Begleitung eines Guides erkunden können. Dafür sollte man etwa zwei bis drei Stunden einplanen.
Der Walk führt zu acht Veranstaltungsorten in unmittelbarer Nähe des OK-Platzes, darunter die Priesterseminarkirche, der Elisabethinengarten, das Francisco Carolinum und das BRG Fadingerstraße.
Es geht um Fragen unserer Zeit
An allen Stationen sind Installationen zu sehen, die sich mit zentralen Fragen unserer Zeit auseinandersetzen. Besonders eindrucksvoll ist das große aufgeblasene Nashorn „The Rhinoceros in the Room“ des Künstlers Itamar Gov im Turnsaal des BRG Fadingerstraße. Das Kunstwerk thematisiert die Frage, wie gefährlich es sein kann, wenn sich eine Gesellschaft kollektiv verändert und Einzelne dabei unkritisch der Mehrheit folgen.
Im Priesterseminar ist die Installation „Hard Times – Soft Sounds“ zu sehen. Die Arbeit besteht aus rotierenden, mit Wasser gefüllten Muscheln, die durch ihre Bewegung eine besondere Klanglandschaft erzeugen. Hier geht es mehr um Ruhe und Meditation.
Weitere Klang- und Computerinstallationen beleuchten Themen wie Künstliche Intelligenz, Wahrheit, Menschlichkeit, Gemeinschaft und gesellschaftliche Machtstrukturen. Die Stationen bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Frage, wie wir Realität wahrnehmen und welche Werte unser Zusammenleben prägen.
Der Festival Walk der Linzer Ars Electronica wird auch noch am Sonntag, 13. September, angeboten, er kann zwischen 10 und 18 Uhr gemacht werden; auch alle Ausstellungen sind noch bis 18 Uhr offen.
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