Ars Electronica Festival: Ein Nashorn im Turnsaal

Es geht um Fragen unserer Zeit

An allen Stationen sind Installationen zu sehen, die sich mit zentralen Fragen unserer Zeit auseinandersetzen. Besonders eindrucksvoll ist das große aufgeblasene Nashorn „The Rhinoceros in the Room“ des Künstlers Itamar Gov im Turnsaal des BRG Fadingerstraße. Das Kunstwerk thematisiert die Frage, wie gefährlich es sein kann, wenn sich eine Gesellschaft kollektiv verändert und Einzelne dabei unkritisch der Mehrheit folgen.