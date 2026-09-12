„Krone“-Berichte zu „Pelicot 2.0“ erschüttern Welt

Der weltweite Nachrichtensender CNN wiederum spricht von einem „alleged sexual abuse by husband“, also von einem „angeblichen sexuellen Missbrauch durch den Ehemann“. Gleichzeitig erwähnt CNN, dass das Verbrechen mittlerweile in den Medien als Fall „Pelicot 2.0“ bezeichnet wird (Anmerkung der Redaktion: Gisèle Pelicot erlangte 2024 im Strafprozess gegen ihren geschiedenen Ehemann und 50 weitere Täter internationale Bekanntheit. Diese hatten die Französin systematisch auf Einladung ihres Mannes vergewaltigt, nachdem sie von ihm betäubt worden war. Um aus der Opferrolle herauszutreten, setzte sie durch, dass der Prozess nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.)