Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Welle des Entsetzens

„Krone“-Berichte zu „Pelicot 2.0“ erschüttern Welt

Medien
12.09.2026 08:31
Weltweit berichten Medien über die „Krone“-Recherchen zum Ehe-Martyrium im oberösterreichischen ...
Weltweit berichten Medien über die „Krone“-Recherchen zum Ehe-Martyrium im oberösterreichischen Marchtrenk.(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von Christoph Matzl
Von Christoph Matzl

Auch in der internationalen Medienwelt sorgt die „Krone“-Story über das erschütternde Marchtrenker Ehe-Martyrium für eine Schockwelle des Entsetzens.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

So etwa titelt der deutsche Fernsehsender RTL „Grauenhafter Verdacht in Österreich“ und fasst die abscheuliche Tat in drei kurzen „Schockmomenten“ zusammen: „Mann betäubt Ehefrau und lässt sie vergewaltigen – jetzt ist sie tot.“

Der weltweite Nachrichtensender CNN wiederum spricht von einem „alleged sexual abuse by husband“, also von einem „angeblichen sexuellen Missbrauch durch den Ehemann“. Gleichzeitig erwähnt CNN, dass das Verbrechen mittlerweile in den Medien als Fall „Pelicot 2.0“ bezeichnet wird (Anmerkung der Redaktion: Gisèle Pelicot erlangte 2024 im Strafprozess gegen ihren geschiedenen Ehemann und 50 weitere Täter internationale Bekanntheit. Diese hatten die Französin systematisch auf Einladung ihres Mannes vergewaltigt, nachdem sie von ihm betäubt worden war. Um aus der Opferrolle herauszutreten, setzte sie durch, dass der Prozess nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.)

Lesen Sie auch:
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Krone Plus Logo
„Das passt gut“
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
12.09.2026
Krone Plus Logo
Falsche Tränen
Briefe des Peinigers aus Zelle: „Mama lebt in dir“
11.09.2026
„Fall Pelicot 2.0“
Horror-Ehemann legte vor Schwester Geständnis ab
10.09.2026

Die britische Tageszeitung „Sun“ berichtet über eine „Missbrauchstragödie“, bei der „ein Ehemann seine Frau unter Drogen gesetzt hat, sodass andere Männer sie vergewaltigen konnten“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medien
12.09.2026 08:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
150.262 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
134.904 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
127.938 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1664 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
931 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Mehr Medien
Welle des Entsetzens
„Krone“-Berichte zu „Pelicot 2.0“ erschüttern Welt
Statt Reform
„Manipulativ oder unfähig“: Kniefall vor dem ORF
Premiere in Venedig
Musk droht Machern von kritischer Doku Klagen an
„Zukunftsforum“
Große Bühne, kleine Erwartungen bei ORF-Konvent
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf