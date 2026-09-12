„Obelix“-Ultimatum: „Nach Vorschrift abgehandelt“

Die Kontrollbehörde verteidigt das Vorgehen nun auf Anfrage der „Krone“. Für sämtliche Bio-Betriebe würden besonders strenge Regeln seitens der Europäischen Union gelten. Man habe den Fall daher „nach Vorschrift abgehandelt“. Ausnahmen gebe es in der Tat nur für Zuchttiere – nicht aber für Rinder, die etwa für die Mast bestimmt seien. Die Verordnung sei hier „rigoros“.