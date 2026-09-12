Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2. Liga

Starkes Finish! BW Linz verteidigt Tabellenführung

Fußball National
12.09.2026 19:56
BW Linz verteidigt die Tabellenführung in der 2. Liga.
BW Linz verteidigt die Tabellenführung in der 2. Liga.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Blau-Weiß Linz hat die Tabellenführung in der 2. Fußballliga am Samstag behauptet. Der Oberhaus-Absteiger musste dafür nach langem Rückstand im Oberösterreich-Derby gegen Hertha Wels aber den Turbo zünden, siegte schließlich noch 4:1. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

BW führt die Liga nach seinem fünften „Dreier“ mit 15 Punkten zwei Zähler vor der Vienna an, die schon am Freitag Rapid II mit 2:0 besiegt hatte. Der FAC verabsäumte es, mit der Vienna gleichzuziehen und verlor 0:4 bei Schwarz-Weiß Bregenz.

Vier Tore in Halbzeit zwei
BW rannte nach der Welser-Führung durch Sebastian Malinowski (21.) rund 40 Minuten erfolglos dem Rückstand hinterher, ehe eine wackere Hertha noch auseinanderfiel. David Riegler (61.), Ronivaldo (74.), Anton Zarenko (77.) und Erik Weinhauer (86.) sorgten für einen deutlichen Erfolg.

Dem FAC misslang die Cup-Revanche gegen Bregenz völlig. Acht Tage nach dem Zweitrunden-Aus der Wiener sorgten Anteo Fetahu (2., 39./Elfmeter) und Genta Omotehara (18.) schon vor der Pause für klare Verhältnisse, mit Daigo Araki traf im Finish ein weiterer Japaner (86.). Beide halten nun so wie das erst am Sonntag spielende Liefering, Wacker Innsbruck und Austria Salzburg bei je zehn Punkten. Die Salzburger schwächelten am Samstag beim Heim-1:1 gegen Sturm Graz II.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
12.09.2026 19:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
137.342 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
132.345 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Ausland
Unwetter über Italien: Frau in Auto ertrunken
127.098 mal gelesen
In Lignano standen die Straßen teilweise unter Wasser. Heftige Unwetter hatten die Region am ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1715 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1113 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
1005 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Mehr Fußball National
2. Liga
Starkes Finish! BW Linz verteidigt Tabellenführung
Bundesliga im Ticker
LIVE: Rapid führt und macht dem WAC weiter Druck
Nach Altach gegen GAK
Scheiblehner: „…das erlebt man als Team selten!“
Sport Tv Logo
Eiskalt abserviert
Übles Ende! Schöttel erfuhr sein Aus durch Medien
SKN weiterhin makellos
Rapid-Frauen feiern Premierensieg in Bundesliga
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf