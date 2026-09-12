Starkes Finish! BW Linz verteidigt Tabellenführung

Dem FAC misslang die Cup-Revanche gegen Bregenz völlig. Acht Tage nach dem Zweitrunden-Aus der Wiener sorgten Anteo Fetahu (2., 39./Elfmeter) und Genta Omotehara (18.) schon vor der Pause für klare Verhältnisse, mit Daigo Araki traf im Finish ein weiterer Japaner (86.). Beide halten nun so wie das erst am Sonntag spielende Liefering, Wacker Innsbruck und Austria Salzburg bei je zehn Punkten. Die Salzburger schwächelten am Samstag beim Heim-1:1 gegen Sturm Graz II.