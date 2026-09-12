Starkes Finish! BW Linz verteidigt Tabellenführung

Blau-Weiß Linz hat die Tabellenführung in der 2. Fußballliga am Samstag behauptet. Der Oberhaus-Absteiger musste dafür nach langem Rückstand im Oberösterreich-Derby gegen Hertha Wels aber den Turbo zünden, siegte schließlich noch 4:1.
BW führt die Liga nach seinem fünften „Dreier“ mit 15 Punkten zwei Zähler vor der Vienna an, die schon am Freitag Rapid II mit 2:0 besiegt hatte. Der FAC verabsäumte es, mit der Vienna gleichzuziehen und verlor 0:4 bei Schwarz-Weiß Bregenz.
Vier Tore in Halbzeit zwei
BW rannte nach der Welser-Führung durch Sebastian Malinowski (21.) rund 40 Minuten erfolglos dem Rückstand hinterher, ehe eine wackere Hertha noch auseinanderfiel. David Riegler (61.), Ronivaldo (74.), Anton Zarenko (77.) und Erik Weinhauer (86.) sorgten für einen deutlichen Erfolg.
Dem FAC misslang die Cup-Revanche gegen Bregenz völlig. Acht Tage nach dem Zweitrunden-Aus der Wiener sorgten Anteo Fetahu (2., 39./Elfmeter) und Genta Omotehara (18.) schon vor der Pause für klare Verhältnisse, mit Daigo Araki traf im Finish ein weiterer Japaner (86.). Beide halten nun so wie das erst am Sonntag spielende Liefering, Wacker Innsbruck und Austria Salzburg bei je zehn Punkten. Die Salzburger schwächelten am Samstag beim Heim-1:1 gegen Sturm Graz II.
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