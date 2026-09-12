Weltuntergang als Spektakel: „Tsunami“ in Linz

Im Mittelpunkt stand ein gigantisches Schiff, das auf der Donau vor dem Brucknerhaus auf und ab fuhr. Darauf das Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Markus Poschner, Bruckner wurde gespielt. Und: Der Fokus der Klangwolke war dann doch eine 42 Meter breite und 15 Meter hohe Leinwand, die ebenfalls am Schiff aufragte.