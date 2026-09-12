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31-Jähriger stahl Werkzeuge von seinem Arbeitgeber

Oberösterreich
12.09.2026 19:14
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Seinen eigenen Arbeitgeber bestahl ein 31-jähriger Mitarbeiter in Linz. Der Langfinger ließ Werkzeuge im Wert von 5000 Euro mitgehen und wollte diese im Internet über eine Verkaufsplattform veräußern. Der Polizei gelang es den Täter auszuforschen und zeigte ihn an.

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Mitte Juni ereignete sich in einer Linzer Firma ein schwerer Diebstahl, bei dem mehrere Werkzeuge gestohlen wurden. Bei den anschließenden umfassenden Ermittlungen kristallisierten sich drei Mitarbeiter heraus, die als Tatverdächtige in Frage kamen. Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit einer Online-Verkaufsplattform gelang es, einen 31-jährigen Linzer als Beschuldigten auszuforschen.

Er habe demnach versucht, das gestohlene Werkzeug im Wert von 5000 Euro zu verkaufen. Nachdem dem 31-Jährigen die gegen ihn vorliegenden Beweise vorgelegt wurden, legte er ein umfassendes Geständnis ab. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

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