31-Jähriger stahl Werkzeuge von seinem Arbeitgeber

Mitte Juni ereignete sich in einer Linzer Firma ein schwerer Diebstahl, bei dem mehrere Werkzeuge gestohlen wurden. Bei den anschließenden umfassenden Ermittlungen kristallisierten sich drei Mitarbeiter heraus, die als Tatverdächtige in Frage kamen. Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit einer Online-Verkaufsplattform gelang es, einen 31-jährigen Linzer als Beschuldigten auszuforschen.