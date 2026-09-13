Wie verrückt ist Donald Trump (80) wirklich?

Ein bisschen Wahnsinn, ganz viel Show – und die Welt schaut gebannt nach Washington! Wenn Donald Trump Landkarten ummalt und Ozeane umbenennen will, reiben sich Diplomaten die Augen und Psychologen den Kopf. Ist das noch Politik oder schon ein Fall für den Therapeuten?
Wer den Blick auf die Weltpolitik richtet, blickt unweigerlich nach Washington. Doch wo einst staatsmännische Diplomatie und geopolitische Strategie das Geschehen im Oval Office prägten, beherrscht heute ein ganz eigener Ton die Szene. Es ist die Bühne von Donald J. Trump. Seine Methoden bringen nicht nur etablierte Diplomaten zum Verzweifeln, sondern beschäftigen zunehmend Psychologen, Rhetoriker und besorgte Beobachter gleichermaßen.
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