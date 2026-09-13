Wie verrückt ist Donald Trump (80) wirklich?

Wer den Blick auf die Weltpolitik richtet, blickt unweigerlich nach Washington. Doch wo einst staatsmännische Diplomatie und geopolitische Strategie das Geschehen im Oval Office prägten, beherrscht heute ein ganz eigener Ton die Szene. Es ist die Bühne von Donald J. Trump. Seine Methoden bringen nicht nur etablierte Diplomaten zum Verzweifeln, sondern beschäftigen zunehmend Psychologen, Rhetoriker und besorgte Beobachter gleichermaßen.