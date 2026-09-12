Zwei Diebe fuhren bei Flucht Polizei in die Arme

Die Gauner hatten keine Rechnungen

Bei der Kontrolle des verdächtigen Autos stellten die Beamten eine große Zahl an Parfums fest, für die die beiden Insassen keine Rechnung vorweisen konnten. Bei den Beschuldigten handelte es sich um zwei Rumänen, einen 36-Jährigen und einen 46-Jährigen. Bei den weiteren Ermittlungen konnten der Filiale in Unterweitersdorf 15 Parfums zugeordnet werden, einer in Marchtrenk 17 Stück. Zu weiteren 27 Stück Parfum laufen derzeit die Ermittlungen.