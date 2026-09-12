Zwei Diebe fuhren bei Flucht Polizei in die Arme

Die Grenzpolizisten hatten den richtigen Riecher: Sie fassten bei einer Kontrolle bei der Autobahnabfahrt in Unterweitersdorf zwei rumänische Parfumdiebe, die kurz zuvor in einem Drogeriemarkt lange Finger gemacht hatten.
Zu einem Diebstahl von mehreren hochpreisigen Parfums kam es am Freitag gegen 16.40 Uhr in einem Geschäft in Unterweitersdorf. Aufmerksame Kunden bemerkten dies und informierten die Mitarbeiterin. Die beiden Beschuldigten konnten zunächst flüchten, doch sie kamen nicht weit: Zu diesem Zeitpunkt führte eine Streife der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung nämlich gerade Kontrollen bei der Autobahnabfahrt in Unterweitersdorf durch.
Die Gauner hatten keine Rechnungen
Bei der Kontrolle des verdächtigen Autos stellten die Beamten eine große Zahl an Parfums fest, für die die beiden Insassen keine Rechnung vorweisen konnten. Bei den Beschuldigten handelte es sich um zwei Rumänen, einen 36-Jährigen und einen 46-Jährigen. Bei den weiteren Ermittlungen konnten der Filiale in Unterweitersdorf 15 Parfums zugeordnet werden, einer in Marchtrenk 17 Stück. Zu weiteren 27 Stück Parfum laufen derzeit die Ermittlungen.
Der Jüngere war umfassend geständig
Bei der niederschriftlichen Einvernahme zeigte sich der 36-Jährige umfassend geständig, der 46-Jährige verweigerte die Aussage. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.