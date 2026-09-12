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Parfums gestohlen

Zwei Diebe fuhren bei Flucht Polizei in die Arme

Oberösterreich
12.09.2026 13:45
Die Diebe wurden von der Grenzpolizei bei der Auffahrt auf die A7 gestoppt (Symbolbild)
Die Diebe wurden von der Grenzpolizei bei der Auffahrt auf die A7 gestoppt (Symbolbild)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Grenzpolizisten hatten den richtigen Riecher: Sie fassten bei einer Kontrolle bei der Autobahnabfahrt in Unterweitersdorf zwei rumänische Parfumdiebe, die kurz zuvor in einem Drogeriemarkt lange Finger gemacht hatten.

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Zu einem Diebstahl von mehreren hochpreisigen Parfums kam es am Freitag gegen 16.40 Uhr in einem Geschäft in Unterweitersdorf. Aufmerksame Kunden bemerkten dies und informierten die Mitarbeiterin. Die beiden Beschuldigten konnten zunächst flüchten, doch sie kamen nicht weit: Zu diesem Zeitpunkt führte eine Streife der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung nämlich gerade Kontrollen bei der Autobahnabfahrt in Unterweitersdorf durch.

Die Gauner hatten keine Rechnungen
Bei der Kontrolle des verdächtigen Autos stellten die Beamten eine große Zahl an Parfums fest, für die die beiden Insassen keine Rechnung vorweisen konnten. Bei den Beschuldigten handelte es sich um zwei Rumänen, einen 36-Jährigen und einen 46-Jährigen. Bei den weiteren Ermittlungen konnten der Filiale in Unterweitersdorf 15 Parfums zugeordnet werden, einer in Marchtrenk 17 Stück. Zu weiteren 27 Stück Parfum laufen derzeit die Ermittlungen.

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Der Jüngere war umfassend geständig
Bei der niederschriftlichen Einvernahme zeigte sich der 36-Jährige umfassend geständig, der 46-Jährige verweigerte die Aussage. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

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