Übles Ende! Schöttel erfuhr sein Aus durch Medien

Nach 63 Länderspielen und zuletzt neun Jahren als Sportdirektor hätte sich Peter Schöttel seitens des ÖFB mehr Respekt verdient – was er Donnerstag ausfasste, muss sich wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt haben. Da erfuhr der 59-Jährige aus den Medien von seinem Aus. „Ich war überrascht, nicht darauf vorbereitet, weiß, aus welcher Richtung das kommt“, sagte er gestern im ORF Radio.