Übles Ende! Schöttel erfuhr sein Aus durch Medien

Peter Schöttel erfuhr aus den Medien von seinem Aus als ÖFB-Sportdirektor. Teamchef Rangnick kündigt zum Nations-League-Auftakt nun Überraschungen an.
Nach 63 Länderspielen und zuletzt neun Jahren als Sportdirektor hätte sich Peter Schöttel seitens des ÖFB mehr Respekt verdient – was er Donnerstag ausfasste, muss sich wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt haben. Da erfuhr der 59-Jährige aus den Medien von seinem Aus. „Ich war überrascht, nicht darauf vorbereitet, weiß, aus welcher Richtung das kommt“, sagte er gestern im ORF Radio.
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