Mieter kam mit verrußtem Gesicht aus Brandwohnung

Am Samstagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Linz zu einem Wohnungsbrand im 2. Obergeschoß in der Bethlehemstraße 9a alarmiert. Der Bewohner konnte sich gerade noch rechtzeitig aus seiner Wohnung retten und unternahm daraufhin noch selbst Löschversuche mit einem Feuerlöscher und wies die Feuerwehr ein. Er wurde rußgeschwärzt und mit Brandverletzungen angetroffen und daraufhin an den Rettungsdienst übergeben.