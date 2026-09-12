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Unternahm Löschversuch

Mieter kam mit verrußtem Gesicht aus Brandwohnung

Oberösterreich
12.09.2026 13:09
Der spektakuläre Wohnungsbrand war im 2. Obergeschoß in der Bethlehemstraße 9a ausgebrochen.
Der spektakuläre Wohnungsbrand war im 2. Obergeschoß in der Bethlehemstraße 9a ausgebrochen.(Bild: BFW Linz)
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Von Krone Oberösterreich

Er konnte sich gerade noch aus seiner brennenden Wohnung retten: mit Brandverletzungen und rußgeschwärzt wies ein Linzer um 6 Uhr früh der Berufsfeuerwehr den Weg. Er hatte noch selbst Löschversuche unternommen. Der Mieter, eine weitere Person und ein Feuerwehrmann wurden verletzt.

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Am Samstagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Linz zu einem Wohnungsbrand im 2. Obergeschoß in der Bethlehemstraße 9a alarmiert. Der Bewohner konnte sich gerade noch rechtzeitig aus seiner Wohnung retten und unternahm daraufhin noch selbst Löschversuche mit einem Feuerlöscher und wies die Feuerwehr ein. Er wurde rußgeschwärzt und mit Brandverletzungen angetroffen und daraufhin an den Rettungsdienst übergeben.

Die Berufsfeuerwehr benötigte eine Drehleiter.
Die Berufsfeuerwehr benötigte eine Drehleiter.(Bild: BFW Linz)

Flammen schlugen aus den Fenstern
Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im Innenhof sowie aus einem weiteren Fenster in Richtung Bethlehemstraße. Umgehend wurde von einem Atemschutztrupp über das Treppenhaus eine Löschleitung vorgenommen und die Brandbekämpfung in der Wohnung aufgenommen.

Dichte Rauchwolken drangen aus den Fenstern.
Dichte Rauchwolken drangen aus den Fenstern.(Bild: BFW Linz)

Parallel dazu wurden außen zwei weitere Löschleitungen aufgebaut, um einen Brandübergriff auf die Fassade bzw. die darüber liegende Wohnung zu verhindern.

Zeitgleich wurden von einem zweiten Atemschutztrupp die weiteren Wohnungen kontrolliert. Da das Treppenhaus zu jeder Zeit rauchfrei war, wurden nur die beiden Bewohner aus der Wohnung oberhalb der Brandwohnung ins Freie gebracht und an den Rettungsdienst übergeben. Alle weiteren Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben.

So sah es nach dem Brand in der Wohnung aus.
So sah es nach dem Brand in der Wohnung aus.(Bild: BFW Linz)

Nachdem der Brand unter Kontrolle war, wurde außen die Drehleiter in Stellung gebracht, um die Fassade zu kontrollieren. Dabei wurde das Wärmedämmverbundsystem geöffnet.

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