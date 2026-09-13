Stadtrat befragt: Wird Bädereintritt 2027 teurer?

Die offizielle Badesaison 2026 ist mit diesem Wochenende vorbei: Die „Krone“ begleitete Wiens Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) zum letzten Sprung ins Strandbad Alte Donau – zwischen Abschiedsstimmung, begehrten Kabinen und der Frage, wie es mit den Bädern weitergeht.
Es ist einer der letzten heißen Sommertage. Obwohl seit 1. September eigentlich schon Herbst ist – zumindest meteorologisch gesehen. Die „Krone“ trifft Bäder- und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) im Strandbad Alte Donau zum Sommergespräch.
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