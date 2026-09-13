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Stadtrat befragt: Wird Bädereintritt 2027 teurer?

Wien
13.09.2026 05:00
Die „Krone“ drehte eine Runde mit SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernohorszky durch das beliebte Strandbad ...
Die „Krone“ drehte eine Runde mit SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernohorszky durch das beliebte Strandbad Alte Donau. Bei einer Kabinenvorreihung endet allerdings auch die Macht des SPÖ-Politikers, wie Stammgast Herr Adi (im Bild rechts) feststellen musste.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Die offizielle Badesaison 2026 ist mit diesem Wochenende vorbei: Die „Krone“ begleitete Wiens Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) zum letzten Sprung ins Strandbad Alte Donau – zwischen Abschiedsstimmung, begehrten Kabinen und der Frage, wie es mit den Bädern weitergeht.

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Es ist einer der letzten heißen Sommertage. Obwohl seit 1. September eigentlich schon Herbst ist – zumindest meteorologisch gesehen. Die „Krone“ trifft Bäder- und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) im Strandbad Alte Donau zum Sommergespräch.

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