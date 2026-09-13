Stadtrat befragt: Wird Bädereintritt 2027 teurer?

Die „Krone“ drehte eine Runde mit SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernohorszky durch das beliebte Strandbad Alte Donau. Bei einer Kabinenvorreihung endet allerdings auch die Macht des SPÖ-Politikers, wie Stammgast Herr Adi (im Bild rechts) feststellen musste. (Bild: Eva Manhart)