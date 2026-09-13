Schweres Erbe
Athina Onassis: Trotz Milliarden kein Glück
Sie hat Milliarden geerbt, doch kein unbeschwertes Leben. Athina Onassis (41), die Enkelin des griechischen Reeder-Magnaten Aristoteles, zieht sich immer mehr zurück: aus der Öffentlichkeit, aus Geschäften, aus einer Welt, die einst von Pferden, Turnieren und großen Auftritten bestimmt war.
Athina Onassis (41) ist nicht besonders gut darin, berühmt zu sein. Das mag für eine Frau mit ihrem Namen zunächst etwas despektierlich klingen, schließlich wurde ihr die Prominenz praktisch in die Wiege gelegt. Ist sie doch die einzige Enkelin des griechischen Reederei-Magnaten & Selfmade-Tycoons Aristoteles Onassis (1906-1975), die letzte Erbin eines Milliardenvermögens und Nachfahrin einer Dynastie, deren Privatleben über Jahrzehnte Stoff für Bücher, Zeitungen und ganze Fernsehproduktionen lieferte.
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