Athina Onassis: Trotz Milliarden kein Glück

Athina Onassis (41) ist nicht besonders gut darin, berühmt zu sein. Das mag für eine Frau mit ihrem Namen zunächst etwas despektierlich klingen, schließlich wurde ihr die Prominenz praktisch in die Wiege gelegt. Ist sie doch die einzige Enkelin des griechischen Reederei-Magnaten & Selfmade-Tycoons Aristoteles Onassis (1906-1975), die letzte Erbin eines Milliardenvermögens und Nachfahrin einer Dynastie, deren Privatleben über Jahrzehnte Stoff für Bücher, Zeitungen und ganze Fernsehproduktionen lieferte.