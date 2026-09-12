Die Große Konzertnacht zwischen Labor und Klasse

Unter dem Titel „Polaris“ erklangen Kompositionen des Amerikaners sowie Bearbeitungen und Arrangements von Michael Riesman, längst zu zeitlosen Soundtracks unserer Gegenwart geworden. Thematisiert wurden menschliche Beziehungen zwischen Polen und Gegensätzen, aber auch die Möglichkeit, nach einem Fixstern zu suchen.

Danach stand noch zeitgenössische Musik bis 4 Uhr früh auf dem Programm.