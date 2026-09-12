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Mit der „Krone“ zum Heim-Doppelpack

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12.09.2026 18:35
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(Bild: Krone KREATIV/krone kreativ)
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Österreichs Nationalteam startet nach dem WM-Abenteuer in die nächste Mission: In der Nations League warten gleich zwei Heimspiele auf die Elf von Teamchef Ralf Rangnick. Mit der „Krone“ können Sie beim Duell gegen Israel in Linz oder beim Kracher gegen den Kosovo in Wien live dabei sein.

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Die WM ist Geschichte, jetzt richtet sich der Blick bereits wieder nach vorne. Österreich startet in seine zweite Saison in Liga B der Nations League und will diesmal den Sprung zurück in die höchste Spielklasse schaffen. In der Gruppe bekommt es das ÖFB-Team mit Israel, dem Kosovo und Irland zu tun. Zum Auftakt vor heimischer Kulisse warten gleich zwei richtungsweisende Partien: Am 24. September um 20.45 Uhr trifft Österreich in der Raiffeisen Arena in Linz auf Israel. Nur drei Tage später, am 27. September um 18 Uhr, steigt im Ernst-Happel-Stadion in Wien das Duell mit dem Kosovo.

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Gegen Israel spricht die bisherige Bilanz knapp für Österreich: In 13 Duellen gab es sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Gegen den Kosovo kommt es dagegen zur Länderspiel-Premiere – mit einem bekannten Gesicht auf der gegnerischen Trainerbank: Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda betreut die Kosovaren.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone" bringt Fußballfans hautnah an die Nationalmannschaft. Insgesamt werden 300 Tickets für den Heim-Doppelpack verlost:

  • 65 x 2 Tickets für Österreich gegen Israel am 24. September in Linz
  • 85 × 2 Tickets für Österreich gegen Kosovo am 27. September in Wien

Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Sport“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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