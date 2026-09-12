Mit der „Krone“ zum Heim-Doppelpack

Die WM ist Geschichte, jetzt richtet sich der Blick bereits wieder nach vorne. Österreich startet in seine zweite Saison in Liga B der Nations League und will diesmal den Sprung zurück in die höchste Spielklasse schaffen. In der Gruppe bekommt es das ÖFB-Team mit Israel, dem Kosovo und Irland zu tun. Zum Auftakt vor heimischer Kulisse warten gleich zwei richtungsweisende Partien: Am 24. September um 20.45 Uhr trifft Österreich in der Raiffeisen Arena in Linz auf Israel. Nur drei Tage später, am 27. September um 18 Uhr, steigt im Ernst-Happel-Stadion in Wien das Duell mit dem Kosovo.