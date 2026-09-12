Dieses Team kämpft für die Rettung des VSV

Keine Auswärtsdressen, kein Bus, kein Essen – derzeit kann niemand die Rechnungen für den Auftakt bei Pioneers Vorarlberg bezahlen. Am Samstag kam es beim VSV zu einer großen Krisensitzung. Viele Personen sind in der Rettung des Klubs involviert – auch seitens der Stadt Villach wird gekurbelt. Das Ergebnis blieb noch geheim. Liga-Vize Falkensteiner hofft auf Klarheit am Montag.
Das Bangen um den VSV geht weiter! Stundenlang wurde gestern in einer Krisensitzung die Lage bei den Blau-Weißen seziert. Neben den verbliebenen Klub-Verantwortlichen um Obmann Manfred Herzog waren Anwälte, Steuerexperten, Villachs Bürgermeister Günther Albel, Sponsoren und Liga-Granden involviert.
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