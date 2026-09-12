Dieses Team kämpft für die Rettung des VSV

Keine Auswärtsdressen, kein Bus, kein Essen – derzeit kann niemand die Rechnungen für den Auftakt bei Pioneers Vorarlberg bezahlen. Am Samstag kam es beim VSV zu einer großen Krisensitzung. Viele Personen sind in der Rettung des Klubs involviert – auch seitens der Stadt Villach wird gekurbelt. Das Ergebnis blieb noch geheim. Liga-Vize Falkensteiner hofft auf Klarheit am Montag.