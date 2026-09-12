Welches „Gespenst“ verbreitet mehr Schrecken?

Nur wenige Tage nach den Blitzen der griechischen Götter bei AEK Athen geht’s für Doublesieger LASK am Sonntag in der Liga zu Vizemeister Sturm Graz, wo es für die Linzer neben drei Punkten auch um einen eigenen Rekord geht. Denn nicht nur, dass man in der laufenden Saison fünf Siege in ebensovielen Spielen erringen konnte, sondern saisonübergreifend bereits seit 13 Liga-Spielen unbesiegt (11 Siege, zwei Remis) ist. Das Kunststück gelang bislang zweimal: Von März bis Mai 1980 und im Oktober 2018 bis März 2019.