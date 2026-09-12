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Bei Sturm – LASK:

Welches „Gespenst“ verbreitet mehr Schrecken?

Fußball National
12.09.2026 20:43
Adeniran und Kiteishvili stehen vorm Comeback im Liga-Hit
Adeniran und Kiteishvili stehen vorm Comeback im Liga-Hit(Bild: Krone-Collage/GEPA, Sepp Pail)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Nach dem 0:1 gegen AEK Athen gastiert Doublesieger LASK am Sonntag bei Vizemeister Sturm Graz.  Bei beiden Teams stehen Rückkehrer im Fokus, die im Liga-Hit für Aufsehen sorgen sollen. Vor allem der Sturm-Regisseur hat beste Erinnerungen an die letzten Duelle gegen die Linzer.

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Nur wenige Tage nach den Blitzen der griechischen Götter bei AEK Athen geht’s für Doublesieger LASK am Sonntag in der Liga zu Vizemeister Sturm Graz, wo es für die Linzer neben drei Punkten auch um einen eigenen Rekord geht. Denn nicht nur, dass man in der laufenden Saison fünf Siege in ebensovielen Spielen erringen konnte, sondern saisonübergreifend bereits seit 13 Liga-Spielen unbesiegt (11 Siege, zwei Remis) ist. Das Kunststück gelang bislang zweimal: Von März bis Mai 1980 und im Oktober 2018 bis März 2019.

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