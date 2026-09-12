Polizei verhaftet Messerdroher nach 95 Sekunden

Zwei Streifen waren sofort vor Ort

Zur selben Zeit ging ein Notruf ein, wonach ein Mann mit einem Messer am Stadtplatz in Vöcklabruck herumschreie. Die Polizeistreife und eine weitere, die sich gerade in der Nähe befand, liefen umgehend zum danebenliegenden Stadtplatz. Zwei Personen kamen ihnen dabei bereits entgegen, die offensichtlich vor dem Mann flüchteten und den Polizisten zuschrien, dass sich um die Ecke eine Person mit einem Messer befinde.