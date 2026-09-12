Polizei verhaftet Messerdroher nach 95 Sekunden

Innerhalb von 95 Sekunden nahmen Polizisten am Samstag gegen 1 Uhr einen Albaner (26) fest, der am Vöcklabrucker Stadtplatz Passanten mit einem Messer bedroht haben soll. Zuvor hatte der Mann eine 32-Jährige beim Weinfest sexuell belästigt. Das bekam ihm nicht gut: Deren Ehemann schlug ihm zwei Schneidezähne aus.
Eine 32-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte zuvor eine Polizeistreife angesprochen und mitgeteilt, dass sie gerade von einem Unbekannten belästigt worden sei. Dabei sei es auch zu gegenseitigen Schlägen zwischen dem Unbekannten und dem 32-jährigen Gatten der Frau gekommen. Der Unbekannte sei daraufhin geflüchtet.
Zwei Streifen waren sofort vor Ort
Zur selben Zeit ging ein Notruf ein, wonach ein Mann mit einem Messer am Stadtplatz in Vöcklabruck herumschreie. Die Polizeistreife und eine weitere, die sich gerade in der Nähe befand, liefen umgehend zum danebenliegenden Stadtplatz. Zwei Personen kamen ihnen dabei bereits entgegen, die offensichtlich vor dem Mann flüchteten und den Polizisten zuschrien, dass sich um die Ecke eine Person mit einem Messer befinde.
Mit gezogener Pistole Verdächtigen entwaffnet
Die Polizisten trafen auf den Mann und brachten ihn mit gezogener Waffe dazu, sich seines Messers zu entledigen und auf den Boden zu legen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine kleine Menge Cannabis und in seiner Geldtasche zwei Schneidezähne. Diese stammen vom Beschuldigten und waren ihm offenbar kurz zuvor ausgeschlagen worden.
Gegenüberstellung
Bei der Gegenüberstellung wurde schnell klar, dass der Festgenommene jener war, der zuvor die Auseinandersetzung mit dem Ehepaar gehabt hatte. In der Sache wird weiter ermittelt.
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