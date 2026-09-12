„Tubular Bells“: Mike Oldfields Sound live bei uns

Hat er aktiv an der Planung dieses Projekts teilgenommen?

Die Grundidee kommt von ihm und man merkt bei seinen Werken, von „Tubular Bells“ über „Voyager“ bis hin zur „Millennium Bell“, wie sich seine Musik und die Techniken in einem eigenen Kosmos entwickelt haben. Natürlich hat er später auf Samples, Digitales und Synthesizer zurückgreifen können. Alles Dinge, die 1973 noch kein Thema waren, weil alles organisch verlief. Wenn du heute in einer Bar sitzt und zufällig „Tubular Bells“ hörst, ist das noch immer großartige Musik. Deshalb wollte ich diese Musik zelebrieren und auf die Bühnen bringen. In diesen Kompositionen stecken mitunter die schönsten Melodien der Welt, die virtuosesten Gitarrenspuren und magische Sektionen. Mit den technischen Möglichkeiten von heute war es mir möglich, daraus ein neues Universum zu erschaffen. Ich habe jede Note, die Mike darauf gespielt hat, kopiert. Aber ich habe sie nicht mit der Gitarre nachgespielt, sondern andere Wege gesucht. Es ist doch schön zu sehen, wie dieses grandiose, klassische Material sich nach mehr als 50 Jahren formen kann. Die Menschen werden für knapp zwei Stunden in eine ganz andere Welt getragen und genau das ist der Anspruch, den wir haben.