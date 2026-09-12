Lenker hatte um 8 Uhr abends fast drei Promille

Zuvor gab es einen Alko-Unfall

Zwei Stunden vorher, nämlich um 18 Uhr, fuhr ein Ungar (38) in St. Thomas am Blasenstein mit dem Auto seiner Lebensgefährtin auf der L1434 von Münzbach kommend Richtung Pabneukirchen. In der Ortschaft Unter Sankt Thomas verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Lenker wie auch sein Beifahrer (39, ein Ungar aus Wien) gaben an, nicht verletzt worden zu sein. Der Alkotest beim Lenker ergab 1,22 Promille, weshalb dem Mann sein Führerschein abgenommen wurde.