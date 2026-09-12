Lenker hatte um 8 Uhr abends fast drei Promille

Stockbetrunken ist ein Hilfsausdruck: Mit fast drei Promille fuhr ein Deutscher (57) im Oberen Mühlviertel herum. Er wurde aus dem Verkehr gezogen. Im Unteren Mühlviertel hatte zwei Stunden zuvor ein ebenfalls besoffener Lenker, ein Ungar (38), einen Baum gerammt.
Aufgrund der unsicheren Fahrweise eines 57-jährigen Deutschen aus dem Bezirk Kirchdorf erstattete ein anderer Verkehrsteilnehmer am Freitagabend Anzeige. Der Mann war auf der Landshaager Straße Richtung St. Martin im Mühlkreis unterwegs und konnte in Unterhart angehalten werden. Der Alkotest ergab 2,96 Promille, weshalb ihm sein Führerschein abgenommen wurde.
Zuvor gab es einen Alko-Unfall
Zwei Stunden vorher, nämlich um 18 Uhr, fuhr ein Ungar (38) in St. Thomas am Blasenstein mit dem Auto seiner Lebensgefährtin auf der L1434 von Münzbach kommend Richtung Pabneukirchen. In der Ortschaft Unter Sankt Thomas verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Lenker wie auch sein Beifahrer (39, ein Ungar aus Wien) gaben an, nicht verletzt worden zu sein. Der Alkotest beim Lenker ergab 1,22 Promille, weshalb dem Mann sein Führerschein abgenommen wurde.
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