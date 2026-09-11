Ein Hauch von 007! Großes Rätselraten um Alonso

Alonsos erster F1-Start vor 25 Jahren

An 440 Grands Prix hat Alonso teilgenommen. Sein erstes Rennen in der Formel 1 bestritt der Asturier im März 2001. Acht der Stammfahrer in dieser Saison waren damals noch nicht einmal geboren. „Es ist schwer, mit 45 Jahren in dieser Situation zu sein, sehr schwer“, meinte Fahrerkollege Sergio Perez. Der mexikanische Cadillac-Pilot ergänzte: „Einerseits möchte er vielleicht andere Dinge tun. Andererseits ist es seine Leidenschaft, die er liebt, und er könnte das noch weitere 15 Jahre machen.“