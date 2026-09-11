50 Jahre Poldi Huber

Simone Lugner trifft Mausi: So lief die Begegnung!

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11.09.2026 11:36
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50 Jahre Schreiberhaus und mittendrin ein Gastgeber der weiß wie man die Wiener Society an einen Tisch bekommt: Poldi Huber. Doch was macht diesen Gastgeber eigentlich so besonders? Und wie verlief das Zusammentreffen von Mausi Lugner und Simone Lugner? Wir haben bei den Society-Ladys nachgefragt!

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