Simone Lugner trifft Mausi: So lief die Begegnung!

50 Jahre Schreiberhaus und mittendrin ein Gastgeber der weiß wie man die Wiener Society an einen Tisch bekommt: Poldi Huber. Doch was macht diesen Gastgeber eigentlich so besonders? Und wie verlief das Zusammentreffen von Mausi Lugner und Simone Lugner? Wir haben bei den Society-Ladys nachgefragt!