Feuer und Rauch: Erster heftiger Crash in Madrid

Anspruchsvolle Strecke

Der Madring ist neu im Formel-1-Rennkalender. Er gilt als sehr anspruchsvoll wegen der schnellen Kurven, zudem gibt es einige Passagen, in denen die Fahrer kaum sehen, was etwas weiter vor ihnen passiert. Auslaufzonen sind Mangelware auf dem Kurs an der Messe der spanischen Hauptstadt.