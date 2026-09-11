Feuer und Rauch: Erster heftiger Crash in Madrid

Bereits beim ersten Freien Training der Formel 2 am Freitag ist es auf der neuen Rennstrecke in Madrid zu einem heftigen Unfall gekommen.
Der Thailänder Tasanapol Inthraphuvasak krachte mit seinem Rennwagen ausgangs Kurve 19 mit großer Wucht rücklings in die Streckenbegrenzung.
Hier der Unfall im Video:
Der 20-jährige Pilot stieg selbstständig aus dem schwerst beschädigten Wagen aus, der dann auch noch Feuer fing. Schwarzer Rauch stieg auf.
Durch den Streckenzaun versuchten Stewards den Brand offensichtlich mit einem Wasserschlauch zu löschen, ehe dann ein Feuerlöscher zum Einsatz kam. Die Aufräumarbeiten dauerten eine Weile.
Anspruchsvolle Strecke
Der Madring ist neu im Formel-1-Rennkalender. Er gilt als sehr anspruchsvoll wegen der schnellen Kurven, zudem gibt es einige Passagen, in denen die Fahrer kaum sehen, was etwas weiter vor ihnen passiert. Auslaufzonen sind Mangelware auf dem Kurs an der Messe der spanischen Hauptstadt.
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