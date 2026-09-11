„Ich bin noch nicht da, wo ich einmal war“

Tabea Minichmayr kann endlich wieder rudern. Nach ihrer Schulter-Operation im Frühjahr hatte sie einen langwierigen Weg zurück. Die 27-Jährige verpasste den EM-Zug aber knapp. Jetzt fokussiert sie sich noch auf die nationalen Bewerbe.
Diese Saison hat sich unglaublich gezogen für Tabea Minichmayr. Im März unterzog sie sich bekanntlich einer Schulter-Operation und wollte im Juni ihr Comeback feiern. Daraus wurde nichts, der Heilungsprozess zog sich in die Länge, sodass die Küstenruderin auch im Sommer keine Bewerbe bestreiten konnte. Jetzt ist sie endlich wieder fit und kann ihrer Leidenschaft nachgehen!
Vor Kurzem war sie in Italien am Meer. „Die Schulter hat keine Probleme gemacht. Ich bin aber noch nicht da, wo ich schon einmal war“, erklärt sie.
Vom Verband bekam sie ausnahmsweise sogar noch die Möglichkeit, sich für die anstehende EM zu qualifizieren. Mit einer Teilnahme hätte die 27-Jährige ihre Saison noch zum Positiven wenden können. Daraus wurde aber nichts. „Ich habe es leider nicht geschafft. Verlieren gehört dazu“, betont sie. So bleibt Möve-Salzburg-Kollege Nikolas Roidmayer Salzburgs einziger Teilnehmer beim Großereignis.
Und weil Minichmayr die EM, wo sie 2024 den Titel holte, verpasst, startet sie am Wochenende in Gmunden bei der Österreichischen Coastal-Meisterschaft.
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