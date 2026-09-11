„Ich bin noch nicht da, wo ich einmal war“

Diese Saison hat sich unglaublich gezogen für Tabea Minichmayr. Im März unterzog sie sich bekanntlich einer Schulter-Operation und wollte im Juni ihr Comeback feiern. Daraus wurde nichts, der Heilungsprozess zog sich in die Länge, sodass die Küstenruderin auch im Sommer keine Bewerbe bestreiten konnte. Jetzt ist sie endlich wieder fit und kann ihrer Leidenschaft nachgehen!