Houthi-Miliz nimmt Meerenge ein: Blockade droht

Pakistan forderte den Iran nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Islamabad angesichts der eskalierenden Kämpfe im Jemen indes mehrfach auf, die mit Teheran verbündeten Houthi zu zügeln. Bei einem kürzlichen Besuch des pakistanischen Armeechefs Asim Munir in Teheran habe dieser etwa eine Warnung an den Iran ausgesprochen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus pakistanischen Geheimdienstkreisen. „Ihr bekommt es mit uns zu tun“, habe Munir die Führung in Teheran gewarnt, sollten die Houthi-Rebellen tatsächlich Pläne zur Störung der Schifffahrt im Roten Meer wahr machen.