Christof Industries Austria ist erneut insolvent

„Ohne den Ausgang dieses einen Schiedsverfahrens wäre die Situation eine völlig andere. Unser Geschäft ist gesund, unsere Kunden sind zufrieden, unsere Auftragsbücher sind voll. Als Familienbetrieb ohne Bankenfinanzierung im Rücken können wir einen Ausfall dieser Größe aber nicht aus eigener Kraft überbrücken. Deshalb gehen wir rasch und geordnet vor – mit dem klaren Ziel, Christof Industries Austria dauerhaft abzusichern“, sagt Johann Christof, CEO der Unternehmensgruppe.