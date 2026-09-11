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„Auftragslage stabil“

Christof Industries Austria ist erneut insolvent

Steiermark
11.09.2026 11:55
Christof Industries in Graz
Christof Industries in Graz(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach der Insolvenz von Christof Industries Austria vor vier Jahren ist es für das traditionsreiche Familienunternehmen wieder bergauf gegangen. Nun wurde erneut ein Sanierungsverfahren beantragt. Trotz voller Auftragsbücher, wie man betont. Hintergrund sei ein Schiedsverfahren zu einem Großprojekt in England.

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Bereits im Herbst 2022 hatte der Grazer Anlagenbauer Christof Industries Austria ein Sanierungsverfahren beantragt. Einzelne Teilbereiche wurden damals geschlossen und Mitarbeiter abgebaut. Das Sanierungsverfahren konnte 2023 vorzeitig abgeschlossen werden und in den letzten Jahren konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben wieder schwarze Zahlen schreiben. 

Am Freitag hat das familiengeführte Unternehmen nun aber erneut ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Graz beantragt. In einer Aussendung betont Christof Industries, dass das nicht an operativen Problemen liege. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, laufende Projekten werden fortgesetzt.

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30.09.2022

„Unser Geschäft ist gesund“
Man begründet die Turbulenzen vorwiegend mit dem Ausgang eines Ende August entschiedenen Schiedsverfahrens in England zu einem Großprojekt. Christof Industries Austria sei nur ein Bruchteil der Summe zugesprochen worden, die dem Unternehmen für bereits erbrachte Leistungen zustehen würde. Der fix eingeplante Betrag fehle nun in der Liquidität. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut dem Unternehmen auf rund 30 Millionen Euro.

„Ohne den Ausgang dieses einen Schiedsverfahrens wäre die Situation eine völlig andere. Unser Geschäft ist gesund, unsere Kunden sind zufrieden, unsere Auftragsbücher sind voll. Als Familienbetrieb ohne Bankenfinanzierung im Rücken können wir einen Ausfall dieser Größe aber nicht aus eigener Kraft überbrücken. Deshalb gehen wir rasch und geordnet vor – mit dem klaren Ziel, Christof Industries Austria dauerhaft abzusichern“, sagt Johann Christof, CEO der Unternehmensgruppe.

Christof Industries Austria beschäftigt 180 Mitarbeiter an den Standorten Graz, Wels und Wien.

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