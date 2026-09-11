Mann (46) drohte Nachbarskinder zu erschießen

Ein Streit unter Nachbarn ist am Donnerstag in Wien-Döbling völlig eskaliert. Ein 46-Jähriger soll lautstark damit gedroht haben, die Kinder seiner Nachbarin zu erschießen.
Auslöser war offenbar eine eingeschlagene Fensterscheibe. Der 46-Jährige beschuldigte die Kinder, diese beschädigt zu haben. Zeugen zufolge soll der Mann die Scheibe allerdings bereits am Vortag selbst eingeschlagen haben.
Kinder hatten Angst
Die Kinder hörten die Drohung und verständigten aus Angst gemeinsam mit ihrer Mutter die Polizei. Die Beamten nahmen den 46-Jährigen vorläufig fest. Ein Alkotest ergab 2,94 Promille.
Verdacht der gefährlichen Drohung
Gegen den Verdächtigen wurden drei Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung.
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