Kalifornien verschärft Regeln für soziale Medien

Eines der neuen kalifornischen Gesetze verbietet es Online-Netzwerken, Nutzern unter 16 Jahren süchtig machende Funktionen anzubieten. Newsom sagte, das Vorgehen unterscheide sich von dem, was Australien getan habe. „Hier geht es um die Funktionen selbst. Hier geht es darum, das Problem tatsächlich anzugehen – das Scrollen, die Algorithmen. Hier geht es darum, die eigentliche technische Problematik anzugehen. Wenn man das angeht, dann ist die Altersfrage nicht das entscheidende Problem“, fuhr er fort.