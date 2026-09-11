15-Jähriger überlebt Tage auf gekentertem Boot

Wassertemperatur lag bei nur zehn Grad

Als das fünfeinhalb Meter lange Boot kenterte, klammerte sich der Junge an den Rumpf – bei nur zehn Grad Wassertemperatur. Die Crew der „Northwest Explorer“ zog den 15-Jährigen mit einer Leine an Bord, er hatte Anzeichen von Unterkühlung. Die traurige Nachricht: Sein Bruder und sein Cousin konnten später nur tot geborgen werden.