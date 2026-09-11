Wunder vor US-Küste
15-Jähriger überlebt Tage auf gekentertem Boot
Vor St. Lawrence Island im US-Bundesstaat Alaska ist am 7. September ein 15-jähriger Junge lebend von einem gekenterten Fischerboot gerettet worden. Der Teenager hatte mehrere Tage auf dem Rumpf in der eiskalten Beringsee ausgeharrt. Sein Bruder und sein Cousin kamen ums Leben.
Wie durch ein Wunder überlebte der Jugendliche das Drama auf See: . Die Küstenwache entdeckte den Teenager am Montag rund sechs Kilometer vor der Insel in der eiskalten Beringsee. Der Junge war am Freitag mit seinem Bruder und seinem Cousin von Savoonga aus zum Heilbuttfischen aufgebrochen.
Wassertemperatur lag bei nur zehn Grad
Als das fünfeinhalb Meter lange Boot kenterte, klammerte sich der Junge an den Rumpf – bei nur zehn Grad Wassertemperatur. Die Crew der „Northwest Explorer“ zog den 15-Jährigen mit einer Leine an Bord, er hatte Anzeichen von Unterkühlung. Die traurige Nachricht: Sein Bruder und sein Cousin konnten später nur tot geborgen werden.
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