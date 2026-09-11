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Als Charles fremdging

Prinzessin Dianas „Rachekleid“ wird versteigert

Royals
11.09.2026 12:13
Prinzessin Diana trug das Kleid an dem Abend, als der heutig König Charles seine Untreue ...
Prinzessin Diana trug das Kleid an dem Abend, als der heutig König Charles seine Untreue öffentlich machte.(Bild: Krone-Collage/Sothebys, APA-Images / Camera Press / Stewart Mark)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das legendäre „Rachekleid“ von Prinzessin Diana kommt unter den Hammer: Das figurbetonte und schulterfreie schwarze Kleid, das Diana 1994 an dem Abend getragen hatte, als ihr Noch-Ehemann Charles seine eheliche Untreue öffentlich machte, wird am 9. Dezember bei Sotheby‘s in New York versteigert, wie das Auktionshaus am Donnerstag mitteilte.

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Das Kleid wird von Sotheby‘s auf 150.000 bis 300.000 Dollar (128.733,27 bis 257.466,53 Euro) geschätzt.

Kult-Kleid geht erst einmal auf Welttournee
Ein Teil der Einnahmen ist den Angaben zufolge für das Royal Hospital im schottischen Edinburgh bestimmt, eine bekannte Fachklinik für Psychiatrie und psychische Gesundheit. Vor der Auktion wird das Kleid vom 18. bis 24. September in London, vom 1. bis 15. Oktober in Hongkong, vom 6. bis 11. November in Genf und ab dem 2. Dezember in New York ausgestellt.

Diana, die bis heute als Modeikone gilt, hatte das Kleid der Designerin Christina Stambolian im ...
Diana, die bis heute als Modeikone gilt, hatte das Kleid der Designerin Christina Stambolian im Juni 1994 bei einer Wohltätigkeitsgala in London getragen.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Diana, die bis heute als Modeikone gilt, hatte das Kleid der Designerin Christina Stambolian im Juni 1994 bei einer Wohltätigkeitsgala in London getragen. Am selben Abend wurde im britischen Fernsehen ein Interview ausgestrahlt, in dem der heutige König Charles III. öffentlich einräumte, dass er Diana mit Camilla Parker Bowles, der heutigen Königin Camilla, betrogen hatte.

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Mode-Expertin: „Weltweit viraler Moment“ geschaffen
Britische Medien sprachen damals vom „Rachekleid“, mit dem Diana ihre neu gewonnene Freiheit nach der Trennung von Charles ausdrücken wollte. Das Kleid sei eine der stärksten Botschaften von Diana gewesen, erklärte die Mode-Spezialistin von Sotheby‘s, Morgane Halimi. Sie habe damit nicht nur einen „weltweit viralen Moment“ geschaffen, sondern zugleich alle Menschen und insbesondere Frauen ermächtigt, Mode bewusst und bedeutungsvoll einsetzen – „als Schild, als Waffe oder als beides zugleich“, erläuterte Halimi.

Das Foto zeigt die Wachsfigur der verstorbenen britischen Prinzessin Diana, „Lady Di“, die das ...
Das Foto zeigt die Wachsfigur der verstorbenen britischen Prinzessin Diana, „Lady Di“, die das „Rachekleid“ trägt, bei ihrer Enthüllung im Musée Grévin in Paris am 20. November 2025.(Bild: AFP/SEBASTIEN DUPUY)

Das „Rachekleid“ war im Juni 1997 schon einmal für wohltätige Zwecke versteigert worden. Kurz darauf, am 31. August 1997, war Diana im Alter von 36 Jahren auf der Flucht vor Paparazzi bei einem Autounfall in Paris gestorben.

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