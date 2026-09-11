Prinzessin Dianas „Rachekleid“ wird versteigert

Mode-Expertin: „Weltweit viraler Moment“ geschaffen

Britische Medien sprachen damals vom „Rachekleid“, mit dem Diana ihre neu gewonnene Freiheit nach der Trennung von Charles ausdrücken wollte. Das Kleid sei eine der stärksten Botschaften von Diana gewesen, erklärte die Mode-Spezialistin von Sotheby‘s, Morgane Halimi. Sie habe damit nicht nur einen „weltweit viralen Moment“ geschaffen, sondern zugleich alle Menschen und insbesondere Frauen ermächtigt, Mode bewusst und bedeutungsvoll einsetzen – „als Schild, als Waffe oder als beides zugleich“, erläuterte Halimi.