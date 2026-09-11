Die Lebenshaltungskosten sind in Österreich in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen: Miete, Lebensmittel, Energie und andere Fixkosten belasten viele Haushalte. Gleichzeitig bleibt bei zahlreichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das Gefühl, dass das eigene Einkommen mit den steigenden Ausgaben nicht Schritt hält. Unsere Frage des Tages vom 11. September lautet: „Haben Sie das Gefühl, dass Sie genug verdienen?“
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Einkommen? Reicht Ihr Gehalt aus, um Miete, Rechnungen und alltägliche Ausgaben problemlos zu bezahlen? Oder müssen Sie sich beim Einkaufen und in anderen Bereichen inzwischen stärker einschränken? Und haben Sie das Gefühl, dass Ihre Leistung und Verantwortung im Beruf angemessen bezahlt werden?
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