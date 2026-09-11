Schwerer Unfall: Zwei Pkw krachten zusammen

Zusammenstoß im Tennengau (Salzburg): Zwei Pkw sind am Freitagmorgen auf der Pass Gschütt Straße (B166) im Bereich Raingraben kollidiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, verlud die schwerbeschädigten Fahrzeuge. Die Feuerwehr Abtenau war im Einsatz.
Am Freitagmorgen kollidierten auf der Pass Gschütt Straße (B166) im Bereich Raingraben zwei Pkw. Die Feuerwehr Abtenau sicherte die Unfallstelle ab. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei begannen die Aufräumarbeiten.
Da bei beiden Fahrzeugen jeweils eine Achse schwerbeschädigt war, mussten die Pkw mit dem Kran auf Abschleppfahrzeuge verladen werden. Anschließend wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt.
Alarmiert wurde die Feuerwehr um 6.59 Uhr per Rufempfänger und SMS. Der Einsatz endete um 8.30 Uhr. Im Einsatz standen 23 Feuerwehrleute.
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