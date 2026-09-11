OpenAI stellt ChatGPT für die Finanzbranche vor

Ausweitung auf gesamte Branche geplant

Institute, die bereits über Datenabonnements verfügen, könnten diese über Schnittstellen mit Dienstleistern wie FactSet oder S&P Global verknüpfen. Zu den eingebundenen Datensätzen gehören auch Nachrichten von LSEG, einem Vertriebspartner der Nachrichtenagentur Reuters. OpenAI plant nach eigenen Angaben, das Produkt künftig über das Investmentbanking hinaus auf die gesamte Branche auszuweiten.