OpenAI stellt ChatGPT für die Finanzbranche vor

OpenAI hat eine spezielle Version seines Chatbots ChatGPT für die Finanzbranche auf den Markt gebracht. Das neue Produkt richte sich an Investmentbanker und Aktienanalysten, teilte das US-Unternehmen mit.
„ChatGPT for Financial Services“ kombiniere das neueste KI-Modell GPT-6 Astra mit integrierten Daten von Anbietern wie LSEG, PitchBook, Crunchbase und Daloopa. Bei der Entwicklung habe OpenAI mit den US-Banken Morgan Stanley und Evercore zusammengearbeitet. Nutzer könnten mit der Anwendung unter anderem Finanzmodelle erstellen und Präsentationen für Kunden auf Basis firmeneigener Vorlagen anfertigen.
Der Vorstoß spiegelt die Bemühungen von KI-Firmen wider, Produkte für stark regulierte Branchen zu entwickeln, in denen Datensicherheit eine zentrale Rolle spielt. Das neue Angebot baue auf den Sicherheitsfunktionen der Unternehmensversion ChatGPT Enterprise auf, hieß es weiter.
Ausweitung auf gesamte Branche geplant
Institute, die bereits über Datenabonnements verfügen, könnten diese über Schnittstellen mit Dienstleistern wie FactSet oder S&P Global verknüpfen. Zu den eingebundenen Datensätzen gehören auch Nachrichten von LSEG, einem Vertriebspartner der Nachrichtenagentur Reuters. OpenAI plant nach eigenen Angaben, das Produkt künftig über das Investmentbanking hinaus auf die gesamte Branche auszuweiten.
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