ÖFB: „Ausgeschöttelt“ und durchgeschüttelt?

Unmittelbar vor der Kaderbekanntgabe des ÖFB-Teams steht Sportdirektor Peter Schöttel nach neun Jahren vor dem Aus. In „Sportkrone Inside“ rücken wir das Nationalteam, die Zukunft und die Leistungsfähigkeit des Teams nach der enttäuschen WM in den Vordergrund. Außerdem blicken wir auf das LASK-Debüt in der Champions League, den bevorstehenden Bundesliga-Spieltag und ausgewählte internationale Top-Spiele am Wochenende!