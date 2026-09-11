Halb verhungerter Chihuahua auf Straße ausgesetzt

Ein Fall für die Polizei: In Sankt Gallen (CH), nur wenige Kilometer von Vorarlberg entfernt, wurde ein ausgesetzter Hund gefunden. Das Tier irrte abends allein durch die Straßen.
Ein herzzerreißender Anblick bot sich einer Passantin, die am Sonntag um 20 Uhr in Sankt Gallen unterwegs war. Sie stieß plötzlich auf einen kleinen Chihuahua. Das Tier irrte umher, von einem Besitzer oder einer Besitzerin keine Spur. Der Frau fiel sofort auf, dass der Hund zudem unterernährt und abgemagert war und meldete den Vorfall der Exekutive.
Diese berichtet, dass sich bis jetzt kein Tierhalter gemeldet hat, deshalb geht die Polizei mittlerweile davon aus, dass der süße Vierbeiner absichtlich allein zurückgelassen worden ist. Der Chihuahua wurde vorübergehend in ein Tierheim gebracht. Wer etwas zur Aufklärung des Falls beitragen kann, soll sich bitte melden. Hinweise nimmt die Stadtpolizei St.Gallen unter der Telefonnummer +41 71 224 60 00 entgegen.
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