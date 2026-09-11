Halb verhungerter Chihuahua auf Straße ausgesetzt

Diese berichtet, dass sich bis jetzt kein Tierhalter gemeldet hat, deshalb geht die Polizei mittlerweile davon aus, dass der süße Vierbeiner absichtlich allein zurückgelassen worden ist. Der Chihuahua wurde vorübergehend in ein Tierheim gebracht. Wer etwas zur Aufklärung des Falls beitragen kann, soll sich bitte melden. Hinweise nimmt die Stadtpolizei St.Gallen unter der Telefonnummer +41 71 224 60 00 entgegen.