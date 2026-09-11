Mehr Ältere im Job: Seniorenrat plant neues System

Pensionsgipfel „völlig überflüssig“

Wenig halten die Seniorenvertreterinnen von dem von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger geforderten Allparteien-Pensionsgipfel im Herbst. Korosec hält diesen für „völlig überflüssig“ und populistisch. Dem schloss sich Gerstorfer an. Und auch für Mayrhuber ist ein derartiger Gipfel „etwas für die Medien“. „Da geht es um die Auslage und nicht den Inhalt“, kritisierte sie. Andererseits merkte die Expertin aber an, dass es eine breite Diskussion benötige. Denn das Pensionssystem sei wie ein großer Tanker. Entscheidungen und Justierungen, die jetzt getroffen werden, wirkten sich in zehn bis zwanzig Jahren aus.