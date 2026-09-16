Renault bringt coolen Pick-up – mit einem Haken

Kunden im Rest der Welt gehen dabei jedoch leer aus: Die Verantwortlichen planen weder eine Markteinführung in Europa noch in den USA oder Kanada. Der Hauptgrund: Für die Nutzlast von maximal 654 Kilogramm gäbe es in diesen Märkten keine Nachfrage.

Es ist auch keine Pick-up-Version des Dacia Duster oder Bigster. Der Niagara nutzteine eigene, für Pick-ups ausgelegte RGMP-Plattform („Renault Group Modular Platform“) und wurde laut Renault komplett für Lateinamerika entwickelt.